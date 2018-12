Fusillade de Strasbourg: pourquoi l'info n'a pas fait les gros titres de tous les journaux français?

Une fois de plus #Libération me donne la nausée. 3 morts dans une attaque terroriste à #Strasbourg , les policiers en 1ère ligne pour protéger les Français mais ce journal décide de faire sa Une sur « une humiliation » et de critiquer les forces de l’ordre. La nausée. pic.twitter.com/pLgiNj35BR

Un même jour, deux unes différentes pour La Libre Belgique. - © Tous droits réservés

En Belgique aussi, pour un même journal, il existe plusieurs unes différentes. Pour les quotidiens régionaux, ce ne sont pas toujours les mêmes informations qui sont mises en avant. Les titres de l'Avenir et de Sudpresse sélectionnent les titre de "manchette" (comprenez le gros titre le plus visible sur le première page) en fonction des régions auxquelles les différentes éditions sont destinées.

Par ailleurs, certaines éditions sont imprimées plus tôt que d'autres. Et ce en fonction des contraintes techniques des imprimeries et de la distance entre le lieu d'impression et le lieu de distribution. Exemple avec ces deux Unes de La Libre Belgique : à gauche celle destinée à Liège (sans mention de la fusillade), à droite l'édition Bruxelles/Brabant wallon davantage à jour sur les événements en France.