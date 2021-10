Francis Dannemark: la mort d'un écrivain belge discret et important!

Un écrivain belge, loin des modes et des médias soucieux de "bling-bling"...

Francis Dannemark... Il avait 66 ans... Toute son écriture peut se caractériser par une forme de poésie peu soucieuse des codes et de leurs formes. Prosateur bien plus que romancier, dans le sens qu'on pouvait donner à ce mot en d'autres temps, il a construit tranquillement une oeuvre dont les rythmes et les sensations forment la trame essentielle.

Il fut un temps, lointain, celui de nos adolescences, où nous nous sommes quelque peu côtoyés. C'était au début des années 70, à l'Institut Saint-Louis, à l'occasion d'une émission télé de la rtbf: "A vos marques".

Je garde de lui, de cette époque comme des quelques petites rencontres formelles ultérieures à l'occasion de différentes foires du livre, l'image d'un homme calme, simple, amoureux des mots comme de la vie.