Frances Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook, met en garde contre son "metaverse"

"Imaginons que vous travailliez à la maison et que votre employeur décide de devenir une entreprise du metaverse" de Facebook, a-t-elle expliqué. "Vous ne pourrez plus décider si Facebook peut vous espionner ou non..."

Le metaverse permettra à Facebook de "rassembler des tonnes de nouvelles données sur vous", a-t-elle rappelé, mettant en garde contre le recours à des "capteurs" ou des "micros" dans l'environnement de l'utilisateur.

"Un problème de consentement"

"C'est un problème important parce que c'est un problème de consentement", a-t-elle relevé.

Frances Haugen était auditionnée mercredi matin par la commission des Lois et de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale française, avant un rendez-vous similaire mercredi après-midi au Sénat.

Le metaverse (contraction de méta et univers) est le nouveau graal de Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook, qui a décidé de renommer son groupe Meta.

Cette doublure numérique du monde physique, fondée notamment sur des univers virtuels en 3D, doit permettre de démultiplier les interactions humaines en les libérant des contraintes physiques.

Frances Haugen est à Paris après être passée par Bruxelles, où elle a apporté son soutien au nouveau texte européen de régulation d'internet DSA (Digital Services Act).