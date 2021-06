France : Pascale Clark ne sera "pas reconduite" sur Europe 1 la saison prochaine

La journaliste Pascale Clark, qui s'est vivement opposée à une prise de contrôle d'Europe 1 par le milliardaire Vincent Bolloré, vient d'annoncer qu'elle ne serait "pas reconduite" à la rentrée sur la radio privée, aucune "raison" n'ayant été "invoquée" selon elle par la direction.

"Sans surprise mais avec tristesse : je viens d'apprendre que je ne suis pas reconduite sur Europe 1 la saison prochaine (pas de raison invoquée)", a tweeté mercredi la journaliste, qui animait depuis fin août 2020 le rendez-vous dominical "En balade avec".

Contactée par l'AFP, la direction de la radio a assuré qu'"il n'y a aucun lien" avec sa prise de position contre Vincent Bolloré. "La décision a été prise dans le cadre de notre travail sur la proposition de rentrée avec des audiences week-end très challengées qui nécessitent des aménagements", a-t-on indiqué de même source.

La journaliste, quasiment absente des ondes pendant quatre ans après son départ de France Inter en 2016, avait rejoint la station du groupe Lagardère à l'été 2020.

Elle a appris son éviction un mois après avoir qualifié publiquement de "péril" un éventuel rachat d'Europe 1 par Vincent Bolloré, qui contrôle Vivendi, la maison-mère du groupe Canal+, et lorgne sur la radio du groupe Lagardère, dont il est aussi le premier actionnaire.

"Ce ne serait pas une bonne nouvelle que Bolloré rachète Europe 1", avait-elle déclaré début mai dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct" sur France 2, appelant à "soutenir" la station. "Ce ne serait pas forcément une mauvaise non plus", lui avait répondu Pascal Praud, le présentateur vedette de CNews, la chaîne info du groupe Canal+.

Dans la foulée, la direction d'Europe 1 avait annoncé à ses troupes vouloir renforcer les liens entre la radio et CNews, suscitant le trouble en interne.

Les salariés de la station craignent depuis des mois de voir Europe 1 passer sous le contrôle de Vincent Bolloré, en raison de la ligne éditoriale jugée très à droite de CNews, mais aussi des méthodes de management en vigueur à Canal+, où des journalistes en désaccord avec la direction ont été poussés vers la sortie ou licenciés.

Passée par OUI FM, Europe 1, France Info, RTL, et France Inter (de 1995 à 2004 et de 2009 à 2016) Pascale Clark a co-lancé en 2017 un site de podcasts payants, "Boxsons", un projet abandonné en 2019 faute de modèle économique satisfaisant.