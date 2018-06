France: les frères Bogdanoff en garde à vue, soupçonnés d'escroquerie

Igor et Grichka Bogdanoff, anciens animateurs d'une émission télévisée, ont été placés en garde à vue mardi à Paris dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "escroquerie sur personne vulnérable", a-t-on appris de source judiciaire.

Les frères jumeaux, célèbres pour avoir animé l'émission de vulgarisation scientifique Temps X dans les années 1980, sont interrogés au commissariat du cossu 16e arrondissement, dans l'ouest de Paris.

Leur audition intervient dans le cadre d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction pour des soupçons d'"escroquerie sur personne vulnérable" et "tentative d'escroquerie", a précisé la source judiciaire.

Grichka et Igor Bogdanoff se sont rendus célèbres par leurs émissions télévisées et leurs essais sur la science et la science-fiction, mais leurs thèses scientifiques sont controversées.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avait rendu en 2003 un rapport au vitriol sur leurs travaux de recherche.