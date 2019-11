France: la Société des réalisateurs demande des Etats généraux sur les violences sexuelles

La Société des réalisateurs de films (SRF), l’une des principales organisations françaises de cinéastes, a appelé ce vendredi à des Etats généraux sur les questions d’abus sexuels et de harcèlement dans le 7e Art, suite aux récentes prises de parole d’Adèle Haenel et Valentine Monnier.

Aboutir à un code de bonne conduite

Dans le cadre des Assises pour la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel, qui se sont tenues ce jeudi à Paris, l’organisation des cinéastes, par la voix de Rebecca Zlotowski, membre du conseil d’administration de la SRF et co-créatrice du Collectif 50/50, a "appelé, aux côtés d’autres organisations d’auteurs et du collectif 50/50, à des États généraux sur les questions des abus sexuels et des harcèlements dans notre industrie, dans le but d’aboutir à une charte, un code de conduite commun, et des mesures spécifiques", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

►►► Lire aussi: grand déballage sur les abus sexuels à Hollywood

Lors de ces Assises, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel.

"Dans l’attente d’un temps judiciaire souvent trop long, agissons maintenant, sur le terrain politique", a souligné la SRF.

Christophe Ruggia, radié

Cette organisation, qui compte environ 300 adhérents – parmi lesquels Catherine Corsini, Jacques Audiard ou Céline Sciamma – a annoncé le 4 novembre avoir lancé "la procédure de radiation" de ses membres du réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" par l’actrice Adèle Haenel alors qu’elle était âgée de 12 à 15 ans.