France: la maison-mère de BFMTV et RMC prépare un plan social

NextRadioTV, la maison-mère de BFMTV et RMC, prépare un plan social qui verra le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants divisé par deux et concernera aussi les CDD et les CDI, selon un communiqué mardi qui ne précise pas le nombre de départs visés.

Dans un contexte difficile pour l'audiovisuel et aggravé par la crise sanitaire, le groupe, qui propose un bouquet de chaînes sportives sur abonnement, va aussi réduire la voilure dans ce domaine avec "l'arrêt progressif des compétitions sportives notamment d'athlétisme, d'équitation et de tennis".