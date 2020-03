France : la chanteuse Rokia Traoré saura le 25 mars si elle est remise à la Belgique

La justice française dira le 25 mars si elle approuve une demande de remise à la Belgique de la chanteuse malienne Rokia Traoré, écrouée en France après un mandat d’arrêt européen lié à un litige sur la garde de sa fille, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

La chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris a examiné mercredi cette demande formulée par la justice belge, et mis sa décision en délibéré. L’avocat de Mme Traoré, Me Kenneth Feliho, était injoignable mercredi après-midi.

La chanteuse malienne a été arrêtée le 10 mars à l’aéroport parisien de Roissy à sa descente d’un avion en provenance de Bamako, et écrouée. Elle était visée par un mandat d’arrêt européen émis par un juge d’instruction de Bruxelles, a confirmé à l’AFP le parquet de la capitale belge. Selon des déclarations de Me Feliho vendredi, ce mandat la visait pour "enlèvement, séquestration et prise d’otage", et découle du non-respect d’un jugement rendu fin 2019 exigeant de Mme Traoré la remise de sa fille de 5 ans à son père belge, dont elle est séparée.

La chanteuse conteste depuis le début la décision de la justice belge de confier la garde exclusive de l’enfant à son père. Elle a interjeté appel du jugement de première instance.