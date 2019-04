L'humoriste Pierre Palmade a été placé en garde à vue jeudi matin peu avant 10h00 dans les locaux d'un commissariat parisien, rapporte Le Parisien sur son site internet.

"Selon nos informations, il est mis en cause dans une affaire de viol présumé, ainsi que pour usage de produits stupéfiants. Si l'usage de drogue ne semble guère faire de doutes, l'incrimination de viol paraît plus complexe. La star serait mise en cause par un jeune homme", précise le média.