France : l’acteur Yves Rénier, interprète du 'Commissaire Moulin', est mort

L’acteur franco-suisse Yves Rénier est décédé à l’âge de 78 ans, a annoncé sa famille ce samedi. Comédien de théâtre et de cinéma, il s’était fait notamment connaître dans les années 1960, en interprétant le héros de la série 'Belphégor', puis le personnage éponyme de la série 'Commissaire Moulin', qui l’avait fait connaître à partir de 1976 et jusqu’en 2008. Au cinéma, on avait pu le voir dans des films de Jean-Pierre Mocky ('Les Vierges' en 1963), Bertrand Blier ('Merci la vie' en 1990) ou encore Jean-Marie Poiré ('Les Anges Gardiens', en 1995). A la télévision, il avait fait des apparitions dans des séries comme 'Section de recherches' ou 'Plus belle la vie'. Le comédien était passé à la réalisation ces dernières années avec notamment le téléfilm consacré à Jacqueline Sauvage ("c’était lui ou c’était moi"), avec Muriel Robin, qui rencontra un grand succès d’audience sur TF1.