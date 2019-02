France: face à la polémique, Décathlon renonce à commercialiser son hijab de running

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement. Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U

Plus tôt dans la journée, Décathlon avait tenu à rassurer ses clients, en voyant les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux: "Nous ne renions aucune de nos valeurs. Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif."