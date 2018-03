France: Chanel abat des arbres pour son défilé "en forêt" sous la verrière du Grand Palais

Karl Lagerfeld a proposé une balade en forêt sous la verrière du Grand Palais à Paris pour le défilé Chanel, mardi au dernier jour de la Fashion Week automne-hiver 2018-2019.

Chanel au bois

Pour se promener dans les bois, Karl Lagerfeld a prévu une collection faite de bottes, d'écharpes et de longs manteaux, après avoir imaginé des tenues de pluie lors de son précédent défilé de prêt-à-porter.

Arborant désormais une barbe fournie, le créateur a opéré un retour à la nature en présentant sa nouvelle collection au milieu d'arbres et de bûches installés dans un Grand Palais jonché de feuilles mortes et exhalant des odeurs de sous-bois.

Chanel énerve les écologistes

Une mise en scène qui n'a pas été du goût des écologistes, la fédération France Nature Environnement qualifiant l'abattage d'arbres pour ce show d'"hérésie". Ce à quoi Chanel a rétorqué s'être engagé à replanter 100 nouveaux chênes en forêt.

Les tons sont naturels: l'ocre, le noir, le beige et le brun. Pour compléter ces tenues et s'emmitoufler, Karl Lagerfeld mise sur de grosses écharpes autour du cou et de longs châles plus ornementaux...

Les rares couleurs vives sont le rose, l'orange et le bleu électrique, portées par petites touches, notamment sur de longs gants à la Audrey Hepburn dans le film "Breakfast at Tiffany's" ("Diamants sur canapé").

Bien que très nature, cette collection n'en oublie par pour autant le glamour, avec des teintes cuivrées et mordorées, sur les bottes et cuissardes, et de superbes imprimés reprenant le motif de feuilles, déclinés en robes, jupes, manteaux et vestes.

Pour ces tenues plus sophistiquées mais pas pour autant tape à l'oeil, l'accessoire est roi: abondance de sautoirs, de boucles d'oreilles et une grande variété de sacs à main, de pochettes colorées portées sous le bras à des petits sacs en forme de camélia (la fleur de la maison Chanel) ou de bûches.

Pour le soir, Chanel prévoit une foison de robes noires, souvent en dentelle, avec une veste en tweed portée sur les épaules.

Vanessa Paradis, Carla Bruni-Sarkozy et Keira Knightley ont assisté à ce défilé automnal.