France: 10 mois de prison avec sursis pour le pasticheur d'Hergé

Un dessinateur de Reims (nord de la France) a été condamné mardi à dix mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour avoir contrefait des œuvres d'Hergé.

Pascal Somon, dessinateur de bande dessinée de 55 ans, devra également verser 32.000 euros de dommages et intérêts à la société belge Moulinsart, qui gère l'exploitation commerciale de Tintin, et Fanny Vlamynck, détentrice des droits depuis la mort d'Hergé en 1983.

Déjà condamné en 2015 à cinq mois avec sursis pour le même motif, le dessinateur avait récidivé en 2016 en vendant à un antiquaire d'Annecy (Haute-Savoie) des affiches et des cartes librement inspirées de l'univers graphique et des personnages des aventures de Tintin.

M. Somon devra en outre remettre aux ayants droit tous ses documents s'inspirant de l'œuvre d'Hergé. Cela représente "plus de 100 kg d'affiches", avait estimé lors de l'audience du 30 avril devant le tribunal correctionnel Me Florence Watrin, avocate de Moulinsart et de Fanny Vlamynck. Le parquet avait alors requis six mois de prison ferme.

Si l'avocat du dessinateur s'est dit mardi "soulagé" de voir son client échapper à la prison, Pascal Somon a lui assuré être "dégoûté" par le jugement rendu par le tribunal de Reims.

"Je ne comprends pas. J'estime n'avoir jamais fait de contrefaçons. Que des hommages qui n'étaient pas dégradants pour l'image de Tintin et toujours signés de mon nom" a-t-il déclaré à l'AFP. "Hergé, il ne faut plus m'en parler. C'est fini!", a-t-il lancé.