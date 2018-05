Fox News consacre un reportage sur Molenbeek: "La bourgmestre ne fait pas son travail"

La chroniqueuse Katie Hopkins a réalisé un reportage sur Molenbeek pour Fox News. Selon la chaîne de télévision américaine, le parti Islam est "l'étoile montante" des prochaines élections communales de 2018, avec une liste de 28 candidats à Molenbeek.

Katie Hopkins interroge Françoise Schepmans (MR), bourgmestre de Molenbeek, sur la préparation des attentats de Paris: "Vous avait-on prévenu que Salah Abdeslam était suspecté de terrorisme ?"

La bourgmestre de Molenbeek répond : "Nous avions une liste contenant plus de 30 noms, mais ce n’est pas le travail de notre police locale de suivre ces gens."

La chroniqueuse s'en prend à l'élue : "C’est la bourgmestre, elle est là depuis 6 ans et elle n’a rien fait. C’est une partie du problème dans la capitale du djihad en Europe. Les politiciens ferment les yeux parce qu’ils dépendent des votes des musulmans. C’est la raison pour laquelle des attentats ont été planifiés en Belgique."

"Les reporters n'osent pas aller à Molenbeek"

Katie Hopkins, ancienne star de la télé-réalité qui travaille pour un média canadien d'extrême-droite, a passé trois jours à Molenbeek et l'image qu'elle en dresse se rapproche de la caricature : "Cette ville est connue pour être un lieu où les autres reporters n’osent pas s'aventurer. Il y a 80 % des musulmans, et de nombreux religieux extrémistes. J’étais la seule femme à ne pas porter de voile sur le marché. Tout le monde porte Burkah."

Elle ajoute que de nombreuses mosquées non autorisées y sont financées par l’Iran. D'après elle, de nombreux Belges quittent les lieux. "Des académiques et des enseignants me disent qu’il y a des mosquées non autorisées, mais ils ne veulent pas qu’on les filme. Il y a une énorme mosquée qui est dirigée par des Saoudiens qui a obtenu un bail de 99 ans gratuitement tant qu’ils peuvent ramener des imams extrémistes. Et on se demande pourquoi on se retrouve avec des djihadistes à côté de chez soi..."