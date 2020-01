Fortnite, Pokemon GO: le règne des jeux free-to-play, qui ont rapporté 90 milliards de dollars en 2019

Le pactole des microtransactions

Ce qui ressort également de ce rapport, et qui est une réalité depuis de nombreuses années, c’est que la vente de jeux vidéo rapporte très peu par rapport au contenu additionnel proposé via des microtransactions.

Les revenus générés par les jeux payants (dits premium) sur console et PC déclinent d’année en année, pour ne représenter plus que 19 milliards en 2019. Ce chiffre est assez variable, et dépend fortement de la sortie de AAA, ces blockbusters vidéoludiques. Avec la sorte de Cyberpunk 2077, Ghost of Tshushima, The Last of Us Part II et l’arrivée des nouvelles consoles PlayStation et XboX, il est fort à parier que 2020 sera une bien meilleure année pour les jeux premium.

A elles seules, les microtransactions (qui ne sont parfois pas si micro que ça) des jeux gratuits sur PC et console rapportent plus que la vente de jeux payants, atteignant 22.7 milliards de dollars. En ajoutant les revenus des free-to-play mobiles, les microtransactions rapportent à elles seules presque 90 milliards de dollars, soit 80% de l’ensemble du chiffre d’affaires. Une réalité qui pousse de plus en plus les éditeurs à transformer l’expérience vidéoludique, en l’allongeant et " l’enrichissant " (notez les guillemets) avec du contenu supplémentaire (appelé DLC), payant ou non, ainsi que de mises à jour plus ou moins importante afin de maintenir sur la durée l’attention du joueur. Et de voir apparaître de plus en plus jeux ultra-addictifs, qui n’ont jamais de fin, et sont donc jouables éternellement…

Tencent fait partie des maîtres du free-to-play, en plaçant trois de ses de les top 10 des jeux les plus rentables, il a empoché le beau pactole de 5.6 milliards de dollars rien que l’année dernière.