Flogging Molly, Imagine Dragons... le Pukkelpop dévoile 93 noms à l'affiche

Les organisateurs du Pukkelpop ont dévoilé mercredi en une fois pas moins de 93 noms qui seront à l'affiche du festival, après que les Américains de N.E.R.D. ont partagé le programme via les réseaux sociaux. "C'était un document de travail, une mauvaise version. Nous avons été obligés de réagir rapidement", explique le porte-parole, Frederik Luyten.

Les noms d'Arcade Fire et N.E.R.D. avaient été annoncés mardi. Le groupe N.E.R.D. a également partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mais en ajoutant l'affiche complète du festival. "Une partie du line-up a en effet été dévoilée trop tôt, à cause d'un malentendu", a reconnu l'organisation dans un communiqué.

Imagine Dragons, Oscar And The Wolf...

Celle-ci a ensuite annoncé 93 nouveaux noms. Oscar And The Wolf et Travis Scott sont ainsi attendus le vendredi 17 août, et Imagine Dragons et Bazart le lendemain.

A-Trak, Charlotte de Witte, Cigarettes After Sex, Flogging Molly, Grizzly Bear, Martin Solveig, Rag'n'Bone Man, Tourist LeMC et Trixie Whitley seront aussi de la partie.

Ces artistes se partageront l'affiche avec entre autres N.E.R.D., Kendrick Lamar, Arcade Fire, The War on Drugs et Dua Lipa. D'autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines.

L'édition 2018 du Pukkelpop 2018 se tiendra du 15 au 18 août à à Kiewit (Hasselt).