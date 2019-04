Flandre: Gert Verhulst quitte l'émission "Samson et Gert"

L'acteur Gert Verhulst ne jouera plus dans la série télévisée néerlandophone pour enfants "Samson et Gert", a-t-il annoncé mardi durant une conférence de presse. Celui qui a été l'idole des jeunes du nord du pays durant près de trois décennies aux côtés du chien Samson a toutefois assuré que l'émission continuera d'exister. Il faudra cependant encore attendre l'annonce de son remplaçant.

Gert Verhulst avait déjà annoncé l'année dernière qu'il ne continuerait pas à jouer dans la série jusqu'à ses soixante ans. "Je voulais choisir le moment de mon départ. Maintenant, je joue toujours avec le même enthousiasme et j'ai hâte de voir la série de shows qui suivra."

L'acteur a également annoncé que l'émission continuerait malgré son départ.

À partir du 21 décembre, le théâtre éphémère du Studio 100, qui accueille à présent la comédie musicale 40-45, présentera le spectacle d'adieu de l'émission. "Il y aura des spectacles aussi longtemps que la demande le permettra et nous aurons également des spectacles en soirée pour adultes", a déclaré Gert Verhulst.

"Samson et Gert" a débuté il y a trente ans sur la radio publique. Plus tard, Gert et le chien Samson ont eu leur propre série télévisée. "Pour Studio 100, Samson est ce que Mickey Mouse était pour Disney", conclut l'acteur.