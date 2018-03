Finis les selfies sur le tapis rouge au Festival de Cannes de 2018

Interdictions des selfies sur le tapis rouge, fin des projections en avant-première des films pour les journalistes et réflexion sur la place des femmes dans le cinéma: le délégué général du Festival de Cannes a annoncé des changements pour l'édition 2018 en mai.

Une pratique "ridicule et grotesque"

Thierry Frémaux explique vendredi dans une interview au magazine professionnel Le Film Français que "les selfies seront interdits pour les spectateurs sur le tapis rouge", invoquant "le désordre intempestif créé" lors de la montée des marches.

En 2015, le délégué général du festival avait déjà annoncé que l'événement interdirait les selfies sur les célèbres marches, avant de dire que les invités seraient finalement juste priés de limiter cette pratique "ridicule et grotesque".

Plus d'avant-première pour la presse

Autre décision: la presse découvrira cette année les films en sélection officielle en même temps que la première mondiale en début de soirée, et non plus en amont, afin de "redonner toute leur attractivité et tout leur éclat aux soirées de gala". Ainsi, "le suspense sera total", estime Thierry Frémaux.

Ce changement modifiera la façon de travailler des journalistes, qui pouvaient jusqu'ici voir une partie des films en matinée, plusieurs heures avant la soirée de gala.

Réflexion sur la place de la femme dans le 7e art

Suite à l'affaire Weinstein, au mouvement #MeToo et aux débats sur la place des femmes dans le 7e art, Frémaux rencontrera par ailleurs "prochainement" la secrétaire d'État Marlène Schiappa (Egalité femmes-hommes), avec Pierre Lescure, le président du festival de Cannes.

"Nous irons bien volontiers à sa rencontre", affirme-t-il, soulignant que Cannes est "vigilant et actif" sur ces questions et organise depuis quatre ans le forum de discussions "Women in motion" avec le groupe français de luxe Kering. "Il y aura d'autres choses. Sur un sujet pareil, le plus grand festival du monde doit être exemplaire", précise-t-il.

Concernant la sélection de films réalisés par des femmes, le festival est "au-dessus de la moyenne", selon Frémaux, avec 23% de femmes en sélection officielle en 2017.

12e présidente sur 70 éditions

Le festival de Cannes se tient cette année du 8 au 19 mai et aura pour présidente de jury l'actrice australienne Cate Blanchett, 12e femme à se voir confier cette fonction, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion.

L'an dernier, la 70e édition de Cannes avait été marquée par une polémique sur la présence de films produits et diffusés sur Netflix en compétition officielle. Le festival a changé son règlement demandant désormais que tout film en compétition sorte en salles. Les films Netflix peuvent cependant être présentés à Cannes hors compétition, rappelle Frémaux.