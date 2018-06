Fiabilité des médias: les Belges font confiance à leurs télés publiques (infographies)

L'agence de presse Reuters a publié son baromètre médiatique, l'occasion de faire le point sur la manière dont les citoyens à travers le monde s'informent et la confiance portée dans les médias.

Si l'on s'attarde sur les sources d'informations préférées par le public, on se rend compte qu'une tendance se dégage. Deux médias squattent le podium, à savoir la télévision et le web. Si le web l'emporte dans de nombreux pays, dont la Belgique, la télévision reste le média le plus regardé en France, en Allemagne ou encore en Italie.

Sans grande surprise, les médias traditionnels perdent en audience à mesure qu'elle gagne en âge, on observe la tendance inverse pour le web et les réseaux sociaux. 88% de la population des 37 pays sondés s'informe sur le web entre 18 et 24 ans, contre 55% via la télévision. Après 55 ans, les rôles sont inversés et la télévision est regardée par 82% des citoyens, ils ne sont plus que 77% à rechercher des infos sur le web.