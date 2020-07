Fêtes de Gand: le bourgmestre appelle... à ne pas faire la fête, la police y veillera

Les Fêtes de Gand (Gentse Feesten) débutent vendredi pour ce qui sera essentiellement une édition virtuelle compte tenu de la crise du coronavirus.

Quelques concerts en petit comité sont tout de même prévus mais le bourgmestre appelle bien les "festivaliers" à se montrer raisonnables. "La police surveillent de près les lieux phares de la ville, tant sur place que via des caméras spéciales. Faire la fête n'est vraiment pas à l'ordre du jour", a commenté Mathias De Clercq ajoutant que les rassemblements sur l'espace public ne seraient pas tolérés.

Les gros concerts des Fêtes de Gand, événement estival attirant généralement un million de visiteurs, ont été annulés. Une programmation alternative en ligne a été établie et pourra être suivie sur www.gentsefeesten.be.

"On a rassemblé toutes les activités sur le site internet de manière à tout de même pouvoir un peu prendre part à la fête mais depuis son fauteuil chez soi, avec quelques amis de sa bulle", avance l'échevine des Fêtes et des Événements Annelies Storms. Quelques représentations sont prévues pour un public limité à De Abt, à l'hôtel D'Haene Steenhuyse et à la place François Laurent.

Les inscriptions sont indispensables et des mesures ont été prises afin de respecter les distances entre les spectateurs. D'autres petites activités ont été maintenues comme le théâtre pour enfants, un stand-upcomedy, des balades guidées dans la ville et un spectacle d'arts acrobatiques du Collectif Malunés.

La police locale a prévu des renforts et 16 caméras sont opérationnelles dans le centre. Les cafés se voient interdits de servir de la bière à des clients qui n'auraient pas de place en terrasse.