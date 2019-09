Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles: 6.000 personnes attendues pour le concert d'Angèle

Ce soir, Angèle donnera un concert sur la Grand-Place de Bruxelles, à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'accompagner, elle a choisi quelques invités de marque de la chanson française, tels que MC Solaar, Jeanne Aded, Aloïse Sauvage, Alain Souchon, son frère Roméo Elvis, mais aussi Caballero et Jeanjass. Ce concert événement débutera à partir de 20h30.

Cette année, les organisateurs s'attendent à une grosse affluence sur la plus célèbre place de Belgique. Mais, celle-ci dispose d'une capacité d'accueil limitée à 6.000 places. Une fois ce nombre atteint, la police fermera l’accès à la Grand-Place. C'est pourquoi les responsables de ce concert conseillent aux spectateurs d'arriver entre 19 et 20h. La police a également déployé des mesures de sécurité particulières afin d'éviter tout incident pouvant perturber le show. Seuls 4 accès à la Grand-Place seront ouverts aux spectateurs: la rue de la Colline, la rue au Beurre, la rue Chapelier et via la rue Charles Buls. Ce concert sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Une zone leur est réservée devant la maison du Cygne, sur la Grand-Place.

Enfin,les forces de l'ordre procéderont également à des contrôles. Les sacs à dos, les bouteilles en verre et les vélos sont interdits. Pour celles et ceux ne pouvant accéder à la Grand-Place, un écran géant sera installé sur la place de Brouckère.