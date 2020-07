Festival : Paradise City les pieds dans l’eau ou la résistance face au coronavirus

Alors que la crise du coronavirus a contraint tous les festivals de l’été à annuler, le festival durable, Paradise City, fait de la résistance. Les organisateurs ont relevé le défi de maintenir le festival et de mettre en place les mesures n place pour assurer la distanciation sociale. Ça se passe donc les pieds dans l’eau, pour une édition 2020 en toute intimité.

200 festivaliers, 25 bateaux, 2 jours de festival

Pour cette édition intime, le nombre de festivaliers est très limité. A 200 personnes maximum indique l’Officiel. Le dernier conseil national de sécurité indiquait qu’en phase 4, en extérieur et sous conditions, les événements pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes pourraient être autorisés.

Pour respecter la distanciation sociale, 25 bateaux seront mis à disposition pour que le public puisse écouter les performances tout en respectant les distanciations sociales. Ça se passe au château de Ribaucourt à Steenokkerzeel dans le Brabant Flamand.

Les performances sont retransmises en live pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’obtenir leur sésame.

Le festival durable se déroule les 1er et 2 juillet. A l’affiche ce jeudi, on retrouve Beraadgeslagen, Lola Haro et Charlotte Adigéry. Début des festivités ce jeudi à 18h30.