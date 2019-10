Festival du Film Fantastique de Catalogne: 4 prix pour le film belge "Adoration"

La Belgique est à l’honneur de cette 52e édition du festival du film fantastique de Catalogne. Le film belge "Adoration" de Fabrice Du Welz a remporté 4 prix : le Prix de la Photographie, le Prix Spécial du Jury, une mention spéciale pour ses deux acteurs principaux, Thomas Gioria et Fantine Hardouin, et le Méliès d’Argent, une récompense décernée dans le cadre de la Fédération Européenne des Festivals de Films Fantastiques.

Après "calvaire" (2004) et "Alléluia" (2014), "Adoration", vient s’ajouter à la trilogie ardennaise du réalisateur. Le film relate l’histoire d’amour de Gloria et Paul, deux jeunes adolescents de 14 ans. Paul dont la mère travaille dans un hôpital psychiatrique rencontre Gloria, venue se soigner pour schizophrénie. Commence alors une histoire fougueuse entre les deux jeunes gens qui décident de s’enfuir pour rejoindre la maison du grand-père de Gloria en Bretagne. Le film sortira en Belgique le 15 janvier 2020.

Organisée du 3 au 13 octobre à Sitges, cette édition a connu la participation de films de plusieurs nationalités. Dans le palmarès également, le film espagnol "El Hoyo", de Galder Gaztelu-Urrutia, remporte le prix du meilleur film, le Prix du Public et le Prix des meilleurs effets spéciaux. Le prix du scénario revient à Mirrah Foulke pour "Judy & Punch". Le film français "J’ai perdu mon corps" est lauréat du Prix de la meilleure musique. Le Maroc se voit attribuer la mention spéciale avec "Achoura" de Talal Selhami. La production brésilienne "Bacurau" reçoit le Prix de la Critique, et le Prix du Meilleur Réalisateur. Tandis qu’Imogen Poots est élue meilleure actrice pour son rôle dans "Vivarium".

Promouvoir le cinéma fantastique et de terreur

Depuis sa création en 1968, le Festival International du film Fantastique de Catalogne est une occasion de promouvoir le cinéma fantastique et de terreur. Au programme : des avant-premières, des classiques et des activités dont la fameuse "Sitges Zombies Walk", un rassemblement de zombies autour de la place de l’hôtel de ville et de la plage.