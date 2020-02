Festival de la BD d'Angoulême : la précarité des auteurs et autrices s'invite lors de la remise des prix

La remise des prix du Festival de la BD d’Angoulême s’est déroulée ce samedi selon un scénario peu attendu par les organisateurs. Les auteurs ont saisi l’opportunité médiatique de cette remis de prix pour avancer à nouveau leurs revendications.

Lorsque Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval ont reçu le prix Goscinny du meilleur scénario, ils ont transformé leur discours de remerciement en une tribune destinée à souligner une nouvelle fois la précarité dans laquelle vivent de trop nombreux auteurs et surtout autrices de BD.

Aux moments des traditionnels remerciements en pareilles circonstances, ils ont invité tous les auteurs présents dans la salle à monter sur scène. C’était en quelque sorte la suite du mouvement de grève des dédicaces qui avait frappé le festival, la veille.

50% des dessinateurs payés au SMIC

Après un petit discours rappelant une nouvelle fois, que près de 50% des dessinateurs et scénaristes gagnent à peine le SMIC (salaire minimum en France), ils ont demandé aux auteurs de faire disparaître leur visage derrière une feuille blanche. Façon symbolique de rappeler que le mouvement de solidarité né lors de ce festival ne doit plus permettre aux moins payés d’entre eux de retourner à leur isolement et à leur précarité.