Festival de Cannes 2018: Cate Blanchett, actrice engagée contre le harcèlement, présidente du jury

L'Australienne Cate Blanchett, actrice aussi exigeante que glamour, couronnée de deux Oscars, présidera le jury du 71e Festival de Cannes, qui se déroulera du 8 au 19 mai 2018, ont annoncé jeudi les organisateurs, dont le choix s'est aussi porté sur une figure de proue de la lutte contre le harcèlement.

Cate Blanchett, qui vient de lancer avec d'autres stars comme Natalie Portman et Meryl Streep la fondation "Time's Up" ("C'est fini") pour aider les victimes de harcèlement sexuel, est la 12e femme à se voir confier la présidence, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Agée de 48 ans, elle succède à Pedro Almodovar, dont le jury avait décerné la Palme d'or au Suédois Ruben Ostlund pour "The Square".