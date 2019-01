Festival BD d'Angoulême : les héros "vieux et belges" au top des ventes 2018

Le festival BD d'Angoulême, considéré comme le plus important de l'espace culturel francophone, vient d'ouvrir ses portes. Ce festival est souvent le moment où apparaît le classement des BD les plus vendues l'année précédente, autrement dit, dans ce cas-ci, en 2018. "Lucky Luke", "Black et Mortimer" et "L'arabe du futur" apparaissent aux trois premières places. A l'exception de l'oeuvre de Riaf Sattouf, ce sont donc deux BD de héros "belges", créés il y plus de 50 ans, qui occupent les places d'honneur. De manière globale, le marché de la BD fait, une nouvelle fois, preuve d'une santé insolente. Les ventes d'albums sont une nouvelle fois en hausse de 6,3%,

8% pour la BD jeunesse et 11,1% pour le manga, en tout cas chez les libraires indépendants. Au total, 44 millions d'albums ont été vendus pour un chiffre d'affaires de 510 millions d'euros. Des chiffres qui feraient rêver plus d'un secteur industriel... Du vieux, du belge... Le top 20 des albums les plus vendus montre une diversité grandissante. Mangas et romans graphiques y sont bien représentés. Mais reste que les deux premières places sont occupées par des séries belges de plus de 50 ans. Ce qui n'est sans doute pas une preuve de vitalité...

Quand on voit la longueur des files devant les auteurs offrant des dédicaces, on comprend mieux pourquoi le marché de la BD rapporte 510 millions d’euros chaque année... - © G. Vanderberghe Reste que ces séries dites "patrimoniales" restent indispansable à l'équilibre financier des maisons qui les éditent. Blake et Mortimer pour Dargaud, Thorgal pour Le Lombard ou Alix pour Casterman restent des pierres angulaires pour ces maisons renommées. Pour Gauthier Van Meerbeeck, directeur artistique au Lombard, "ces séries sont indispensables à l'équilibre financier global. Avoir une série comme Thorgal qui tire à 100.000 exemplaires permet de laisser vivre ou de faire des essais avec de nouvelles séries, qui elles ne dépasseront pas, au mieux, les 3000 exemplaires". Pour Benoît Pollet de Dargaud, "personne ne peut renoncer à une vente de 400.000 exemplaires. Black et Mortimer ont le tirages les plus élevés du monde de la BD francophone". Comment expliquer ce succès ? Pour Gauthier Van Meerbeeck, "ce succès s'explique en partie par le nombre toujours croissant de titres paraissant chaque année. On en est aujourd'hui à 5300 par an. Un client entrant dans une librairie sera perdu. Il sera incapable de reconnaître une BD précise dans cette masse. Comment détecter la qualité dans cette masse ? Comment savoir quelle série ne dépassera pas les deux tomes avant de disparaître. Des Séries comme Thorgal sont alors vues comme des valeurs sûres sur lesquelles on préférera miser plutôt que de se lancer vers l'inconnu". Dans ce palmarès 2018, on remarquera la présence appuyée de la série "les vieux fourneaux". En 5 ans, ces histoires de vieux anarchistes déjantés se sont fait une place aux soleil et tirent maintenant à plus de 200.000 exemplaires. Mais pour son scénariste,Wilfrid Lupano, le succès des BD belges patrimoniales ne s'explique pas seulement par leur qualité... "Il y a aussi la politique des éditeurs. Lancer de nouvelles séries, c'est prendre des risques, c'est connaître de nombreux échecs, et il est donc plus facile, et après tout, c'est du bon sens, de cultiver des séries plus anciennes au succès garanti". En quête du futur Best sellers Tous les éditeurs sont évidemment à la recherche des nouvelles séries qui prendront le relais de celles qui occupent aujourd'hui le top 5 des ventes.

Glénat vient de miser sur une valeur sûre des ventes. Il a offert au dessinateur Didier Tarquin, l'auteur du célère et vendeur "Lanfeust de Troy", de créer sa propre série, sans son habituel complice du scénario, Arleston.La série Spatiale "UCC Dolorès" vient de prendre son envol. Et à voir les files pour les dédicaces, les débuts sont prometteur.

Tarquin sait évidemment que l'éditeur compte sur un fort tirage, mais il assume. "La BD est un art populaire, et qui dit art populaire dit ventes massives. Je considère que chaque fois qu'un amateur achète une de mes BD, c'est une forme de soutien à ma création. Il n'y aura pas de tome 2 sans succès commercial, l'argent est important et s'il rentre en suffisance cela m'offre une liberté de création plus grande". Il n'y a pas que les séries A côté de la réusite des séries, il faut aussi souligner la présence de "One Shoot". Marion Montaigne et son "Dans la combinaison de Thomas Pesquet", sont également au top des ventes. Mais là, pas question de série. L'autrice est déjà passée à autre chose. Pour Sebastien Gnaedig, des Editions Futuropolis, cele montre que la série n'est pas seule source de succès. Sa maison d'édition s'est fait une spécialité des romans graphiques sans suite. Et avec de jolis succès. "Nous parvenons à toucher un public qui n'est pas nécessairement fan de BD, comme l'a fait Riad Sattouf avec son "Arabe du futur". C'est le thème qui est porteur. "Le Voyage de Marcle Grob" qui décrit le parcours d'un "malgré nous", un alsacien engagé dans la Waffen SS en 1944, est l'exemple du succès le plus récent". "Reste que le problème est de renouveler le succès, sans s'appuyer sur les acquis des albums précédents, comme le fait une série. Mais nous parvenons de plus en plus à fédérer sur le nom de certains auteurs, comme Etienne Davodeau, qui notamment au travers de ses albums de BD-Journalisme parvient à toucher un large public". Au total, le monde de la BD semble plus riche que jamais, même si ce sont encore les mêmes qui trustent les premières places des ventes, en offrant pourtant des albums à la qualité souvent inégale mais qui surfent sur leur parfum d'enfance, qui guident souvent les acheteurs de BD. Reste que la liberté du lecteur est totale, et qu'il peut apprécier le sentiment de nostalgie qui entoure souvent ces albums ou alors augmenter sa part de risque et tomber sur des perles, certes moins connues, mais à l'éclat incomparable.

Festival BD d'Angoulême : les héros "vieux et belges" au top des ventes 2018 - © Tous droits réservés