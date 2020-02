Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim... huit ans après son annonce : retour sur cette saga

Huit ans après l'annonce de sa fermeture, la plus ancienne centrale nucléaire française va finalement débuter sa mise hors service. Démarrée en 1977, la doyenne des centrales françaises en activité aura connu six présidents de la République, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, qui scella son sort en promettant sa fermeture dès 2011 lors de sa campagne pour la présidentielle de 2012.

Viisite en mai 1984 d'une délégation hutoise emmenée par la bourgmestre Anne-Marie Lizin à la centrale nucléaire de Fessenheim et interview de riverains de la centrale alsacienne.

Construite à proximité de la Suisse et de l'Allemagne, dans la commune de Fessenheim Haut-Rhin (Alsace), cette centrale se situe à proximité de plusieurs villes : Mulhouse, Bâle et Fribourg.

En 1984, la bourgmestre de Huy, Anne-Marie Lizin avait d'ailleurs visité le site nucléaire alsacien. Accompagnée par des membres de la sécurité nucléaire locale de Tihange, elle était venu observer les procédures de sécurité développées.

Divers incidents ont eu lieu dans les années 90 et 2000. Ces éléments font qu'elle a connu de nombreuses manifestations, depuis 1986 et l'accident de Tchernobyl. De plus, Fessenheim se trouve sur une plaque de forte activité sismique, ce qui a déjà provoqué plusieurs tremblements de terre de faibles ou moyennes magnitudes.