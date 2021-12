Fermeture d’un média à Hong Kong : Pékin dénonce des critiques "irresponsables"

La Chine a dénoncé jeudi des critiques "irresponsables" des pays occidentaux, après la fermeture d’un média indépendant à Hong Kong.

L’Union européenne, le Canada et les Etats-Unis ont critiqué mercredi la fermeture du média pro-démocratie hongkongais Stand News, dont sept employés ont été arrêtés.

Devant la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a défendu la fermeture de Stand News, expliquant que "la liberté d’expression ne saurait servir d’abri à des activités criminelles".

Il a rejeté les critiques étrangères en estimant qu’aucun pays "n’a le droit de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong".

"Certaines forces étrangères, sous couvert de défendre la liberté de la presse, se sont livrées à des propos irresponsables", a-t-il dénoncé.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a condamné mercredi la fermeture de Stand News.

"En réduisant au silence des médias indépendants, la Chine et les autorités locales sapent la crédibilité et la viabilité de Hong Kong. Des autorités qui ont confiance en elles-mêmes et n’ont pas peur de la vérité accueillent favorablement la presse libre", a dit le responsable américain dans un communiqué.

Deux des sept personnes arrêtées mercredi lors de l’opération de police contre le site d’information ont été inculpées jeudi de "sédition", a annoncé la police.