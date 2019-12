Féminisme, incendie, régime... Voici les articles les plus lus en 2019

Décembre, son temps maussade, ses courses aux cadeaux de fin d’année et… ses rétrospectives. Chaque année, les médias vous présentent les grands événements qui ont marqué l’année écoulée. Et, vous, quels ont été vos choix de lecture parmi tous les articles que nous vous avons proposés sur le site Info ? Voici les articles/événements que vous avez plébiscités en 2019.

Du pratique et du tragique

Au-delà de ce top 3, ce sont des sujets qui touchent à votre portefeuille qui vous ont également intéressés, comme le fait que la Région bruxelloise interdit les vieilles voitures polluantes ou qu’obtenir un crédit hypothécaire à partir de janvier 2020 sera plus difficile.

Vous avez été également très nombreux à consulter la liste des jours fériés et des vacances scolaires de 2019.

Deux événements tragiques de 2019 vous ont également retenu votre attention sur RTBF Info : la fusillade dans une mosquée en Nouvelle-Zélande et l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Enfin, le média féministe de la RTBF, les Grenades, s’est ému d’un record sportif réalisé par une femme – avoir relié Londres à Paris d’une seule traite, 150 kilomètres de course à pied, traversée de la Manche à la nage et 300 kilomètres à vélo en 52h30 – et dont la presse belge n’avait pas beaucoup parlé. Et visiblement, cela vous a également interpellés !