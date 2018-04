On l’a appris ce jeudi : au moins 61 000 belges sont concernés par le scandale Facebook/Cambridge Analytica. Ce qui veut dire que les données personnelles de ces milliers de personnes ont été siphonnées via Facebook. Pour en faire quoi ? Ces personnes ont-elles été manipulées sans le savoir ? Dans le monde, 87 millions de personnes sont concernées par le scandale. Depuis, Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, se confond en excuses et promet une meilleure protection des données de ses utilisateurs… Mais peut-on encore le croire ?

L’opacité est sans doute l’une des premières caractéristiques de ceux que l’on appelle les GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces quatre géants recouvrent à peu près toute l’immensité économique d’Internet, avec toutes les dérives que cela suppose : exploitation des données personnelles, logiciels espions, concentration économique, domination mondiale, pratiques douteuses, sans oublier qu’ils rendent leur public accro à coup de méthodes questionnables.

Faut-il avoir peur des GAFA ? Sommes-nous vraiment démunis face à leur hégémonie? Peut-on agir à l’échelle individuelle sans pour autant s’exclure de la modernité ? Ne tombe-t-on pas dans la paranoïa ? Des applications aux enceintes connectées, des webcams au piratage des boites mails, des achats en ligne à la consommation compulsive de Facebook…

Nous vous proposons une plongée dans le monde des GAFA ce vendredi dès 12h, sur La Première, avec Luc Golvers, expert judiciaire en informatique et président du club belge de sécurité informatique, Mark Hunyadi, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'UCL, Simon Souris, journaliste nouvelles technologies & télécoms à L'Echo et Nicolas Van Zeebroeck, professeur Innovation & Digital Business à la Solvay Brussels School.