Faussaire de génie et redoutable voleur d'art religieux, l'incroyable histoire d'Erik le Belge, dit "el Belga", qui vient de décéder en Espagne

Ah oui, il ne s’appelait pas vraiment Erik. Un faussaire... jusque dans son prénom. Il est né René Alphone Van den Berghe. Son patronyme (le vrai ou le faux) ne vous dit rien ? Peu connu sur nos terres, ce flamboyant truand qui a défrayé la chronique eut pourtant une vie haletante et remplie de péripéties. Retour sur un Arsène Lupin des temps modernes, terreur du monde de l’art et repenti génial.

Connu comme le loup blanc dans le monde de l’art, il était donc cependant loin de faire l’unanimité. Vraiment loin. Ainsi, "Erik le Belge" reste de sinistre mémoire pour le journal à tendance conservatrice ABC , dont le journaliste Jesus Garcia Calero rappelle : "Nous parlons d’un des plus grands voleurs d’art de mémoire, dont la marque en Espagne est une triste histoire de pillages répétés qui ont causé de grands dommages à notre patrimoine, faits qu’il a passé toute sa vie à essayer d’adoucir". Le titre de l’article ne souffre d’ailleurs d’aucune équivoque : "Mort d’Éric "le Belge", l’infâme voleur au visage doux qui a dévalisé des monastères et des palais dans toute l’Espagne". Infâme. Le mot est dur.

En effet, les acheteurs deviennent exigeants. Ils demandent des objets spécifiques. De plus en plus spécifiques. René Alphonse Van den Berghe va s’organiser pour les trouver, et les satisfaire… Ancien militaire ayant opéré au Congo, il va agréger autour de lui d’autres anciens soldats, sortes de mercenaires du crime. En professionnels du vol, la bande va écumer et piller églises, musées et autres trésors… Une razzia démentielle.

Eglise Santa Eulalia de Paredes de Nava, en Castille-et-Léon (Espagne), où Erik le Belge et sa bande ont commis des forfaitures - © Xurxo Lobato - Getty Images/iStockphoto

Forfaitures en douceur

"Comme voleur, il fut prolifique", sourit le documentariste José Pedro Estepa. Des vols osés. Et tout en douceur. Des coups d’éclat dans le feutré, sans violence. Entre le milieu des années 60 et le début des eighties, lui et sa bande de gredins ont écumé l’Espagne. Surtout la Castille-et-Léon, avec des vols dans les églises de Nava (photo à gauche), de Tordesillas, de Medina del Campo, de Huerta… et bien d’autres. Mais à peu près toutes les régions ibériques en ont fait les frais. En Aragon, dans la cathédrale de Roda de Isabena, il rafle une partie des meubles, et en cette année 1979, découpe une chaise dérobée, celle de Saint Ramon, datant du XIIe siècle. Le but : mieux la vendre… Les brigandages sont innombrables : dans la Rioja, en Catalogne, en Andalousie, en Estrémadure. En Navarre, en 1976, il s’empare du retable du lieu sacré de San Miguel de Aralar, qu’il revend ensuite à grand prix.

En 1980, à Gérone, c’est le monastère Saint-Estève qui est visité. Un coffre précieux, véritable trésor, le Coffre de Sant Martirià, est volé et dépecé. Les 28 éléments et la croix qui l’ornaient sont enlevés. Plus tard, au fil des ans, une par une, ces pièces seront récupérées, et le coffre, retrouvé, est à nouveau comme avant.