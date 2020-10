Fake news : Alain Waquebaert n'existe pas et ne veut pas changer son nom proche d'"Allahou Akbar"

Sur le blog de "Calais faits divers", la blague va même plus loin . "Alain en a marre", peut-on y lire. "Il en a assez des regards en coin dans les administrations lorsqu’il prononce son nom à voix haute. Il n’en peut plus de sentir l’inquiétude planer autour de lui dès que quelqu’un l’interpelle…"

"Suite à une série de quipropos, Alain Waquebaert aimerait changer de nom". L’information, parue en une de "Nord Littoral", quotidien régional de Calais et sa région en France est particulièrement cocasse et fait le tour des réseaux sociaux. Mais voilà, ce pavé est une fake news, une fausse information, partagée de nombreuses fois. Son auteur ? Un compte Facebook, "Calais faits divers" , habitué dans le détournement des titres des journaux du coin.

Un contexte d’attentat

Tout y est pour faire croire à une véritable nouvelle. Un nom à consonance flamande, chose courante dans les Hauts-de-France. Un contexte d’attentat islamiste, à Conflans-Saint-Honorine, ayant coûté la vie à un enseignant, Samuel Paty. De quoi rendre plausible la volonté d’un homme dont le nom sonne comme "Allahou Akbar" (Dieu est le plus grand, la profession de foi des musulmans) d’empêcher un éventuel amalgame avec l’islam radical et violent.

Sans oublier, une typographie similaire à celle de Nord Littoral et une impression sur une page chiffonnée. Le montage prend et va rapidement se diffuser sur la toile, au-delà des frontières locales et françaises, plus habituées aux détournements de Calais Faits divers.

Une photo improbable

Il n’empêche, plusieurs éléments permettent de sentir le canular. La photo qui accompagne le titre montre un homme avec une coupe de cheveux improbable (la nuque longue), un épi de blé entre les lèvres et torse nu contre un pick-up. Pas très crédible.

Ensuite, une simple recherche parmi les unes archivées sur le site de Nord Littoral montre que celle concernée (du dimanche 11 octobre), parue avant l’attentat de Conflans, ne reprend pas ce pavé. Seul élément identique, outre la date : le titre supérieur relatif à un contrôle policier musclé dans un bar en lien avec l’épidémie de Covid.

Enfin, après avoir tapé le nom du prétendu intéressé dans une barre de recherches, on s’aperçoit que celui-ci n’existe pas. Et, par ailleurs, qu’aucun média ne reprend l’information, qui aurait pu être relayée par la presse locale ainsi que des médias nationaux et internationaux. Il n’en est absolument rien.