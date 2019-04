Facebook victime d'une nouvelle fuite de données: 540 millions d'utilisateurs concernés

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux déboires pour Facebook. Le réseau social a été confronté à plusieurs fuites de données et autres piratages. Et la situation se répète en 2019. Cette fois, quelque 540 millions d’utilisateurs sont visés. C’est l’entreprise de sécurité informatique Upguard qui a récemment repéré le problème lié à un stockage de données sur les serveurs d’Amazon.

A l’origine de la fuite, on trouve notamment une entreprise mexicaine du nom de Cultura Colectiva. Celle-ci a développé une application à laquelle les utilisateurs se connectaient grâce à leur compte Facebook. Au lieu d’être conservées de manière cryptée, leurs données ont été stockées sur des serveurs non sécurisés appartenant à Amazon. Résultat : 146 Go de données personnelles d’utilisateurs de Facebook se sont retrouvées visibles de tous.

« C’est juste la dernière preuve en date que, quand Facebook partage ses données avec des tiers, il n’a aucun contrôle sur ce que ces données deviennent ou si elles sont stockées de manière sécurisée », écrit le magazine spécialisé Wired, qui fait un parallèle avec l’affaire Cambridge Analytica.

►►► À lire aussi : Scandales Facebook à répétition, lesquelles de vos données ont fuité ou été piratées?

Une autre application du nom de « At the Pool » est elle aussi concernée. Dans ce cas, la fuite « n’est pas aussi large que celle causée par Cultura Colectiva, mais elle contient les mots de passe non protégés de 22.000 utilisateurs », peut-on lire sur le site internet de Upguard.

Comme le précise Bloomberg, Upguard « a envoyé des mails à Cultura Colectiva et à Amazon pendant plusieurs mois pour les alerter du problème. Ce n’est qu’une fois que Facebook a contacté Amazon que le problème a été réglé ».