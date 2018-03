Facebook: comment savoir quelles sont les applications qui pompent vos données?

Il y a un moyen pour savoir précisément lesquelles de vos données vous avez laissées accessibles. Et à qui. Il faut aller dans les Paramètres de votre compte Facebook.

Dans le scandale "Cambridge Analytica" , une application est au cœur de la tourmente : "thisisyourdigitallife", un petit quiz. Une fois que la personne y joue avec son compte Facebook, l'application avait accès aux données du joueur et à celles visibles chez ses amis. Or, sur Fracebook, il y a des centaines d'applications de ce type : petits jeux, petits tests... Comment savoir si vous avez installé des applications de ce genre ?

La société qui a créé l'application "Cities I've visited" sait quelles villes vous avez visitées. Mais toutes ces applications ont également accès aux données que Facebook a sur vous : nom, genre, photo, date de naissance, liste des amis, pages likées, adresse email...

Il est possible de décocher une série de catégories de données. Cela dit, les données ont déjà été transmises. Est-il possible de récupérer ces données ? Pour cela, il faut contacter le développeur de l'application. Il faut ouvrir le jeu ou l'application et cliquer sur signaler/contacter en bas à droite.

Mark Zuckerberg annonce plus de transparence

Pour trouver comment les données sont utilisées, il faut un peu fouiller. D'ailleurs, aujourd'hui, Mark Zuckerberg fait amende honorable sur la question. Puisqu'il vient d'annoncer que les données accessibles aux auteurs d’applications seraient limitées. Enfin, le réseau social va rendre plus visible l’outil destiné à montrer aux utilisateurs les applications qui ont accès à leurs données.

Cet outil sera affiché en haut du fil d’actualité, l’écran principal de Facebook.