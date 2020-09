Expo Starts Prize à Bozar : Art et Science s'associent pour penser l'avenir

Bozar propose à partir de ce samedi 26 septembre la troisième édition de l’exposition : "Starts Prize’20 : Art et science. Spéculations sur l’avenir". L’exposition se déroule essentiellement à Bozar, deux œuvres se trouvent aussi à IMAL à Molenbeek et enfin une dernière partie est à découvrir uniquement en ligne. Parmi les artistes, certains sont les lauréats du programme Starts (Science, Technologie et Arts) de la Commission européenne qui vise à encourager les initiatives qui mêlent l’art, la science et la technologie. Les thèmes abordés sont entre autres l’interaction homme-machine, la "programmabilité" de la vie, l’économie circulaire, l’activisme numérique et enfin la santé et le bien-être futurs.

Certains artistes utiliseront la science comme un outil de plus pour la création d’une œuvre, d’autres proposent de réfléchir sur, par exemple, une société plus durable, le recyclage, d’autres sur des questions éthiques, avec l’IA (l’intelligence artificielle) utilisée dans un nombre croissant de secteurs comme la santé, la justice, la finance, etc. " Chaque œuvre pense ce que l’on appelle des spéculations sur le futur ", nous explique Emma Dumartheray, coordinatrice de Bozar Lab, un département qui met en relation des scientifiques et des artistes. Les artistes imaginent des scénarios à propos du changement climatique, du futur de la médecine, du transhumanisme ou encore de l’IA (l’intelligence artificielle). "Les artistes ont cette capacité à se projeter dans le futur et imaginer des scénarios de société différents. Parfois très réalistes, parfois critiques et parfois imaginaires".