Eurovision: revivez la prestation d'Eliot durant la demi-finale du concours

La première demi-finale de l’Eurovision se déroulait ce mardi soir à Tel-Aviv en Israël. Le Montois, Eliot Vassamillet, 18 ans qui s'est fait connaître via l’émission The Voice Belgique l’an dernier, a présenté son titre « Wake Up ».

« Représenter la Belgique, c'est une chance énorme. Mais cela met également la pression car beaucoup de personnes regardent l'Eurovision. C'est un peu flippant mais ca va aller je pense », avait commenté Eliot lors de la présentation du morceau en février dernier. « 'Wake Up' est un appel aux jeunes à être actifs et à se rassembler pour un meilleur monde. Nous voulons envoyer ce message d'amitié et d'ouverture d'esprit », assure aussi le jeune artiste.

Face à 17 candidats

La demi-finale s'est ouverte sur la prestation de Netta, la grande gagnante de l'édition 2018. Eliot s'est produit en 10e position lors du premier round des demi-finales, après la candidate serbe Nevena Božovic et avant le candidat géorgien Oto Nemsadze. Le jeune talent belge à livré une belle prestation avec ce morceau engagé, co-écrit avec le musicien Pierre Dumoulin du groupe Roscoe.

Il fait face à 17 autres candidats qui doivent être départagés ce mardi soir, 18 autres le seront encore jeudi soir. Seuls les 10 meilleurs talents sélectionnés sur base de leurs performances en demi-finale accéderont à la dernière manche.

Une quarantaine de pays participent au concours musical, 35 candidats doivent être départagés lors des demi-finales. Israël, pays hôte, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie sont déjà assurés d'avoir un candidat en finale.

La finale de cette 64e édition de l’Eurovision se déroulera le samedi 18 mai et sera retransmise en télé sur La Une et en radio sur Vivacité. Vous pourrez également la suivre en direct sur Auvio.