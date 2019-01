Eurovision: le Montois Eliot Vassamillet participera à la première demi-finale le 12 mai

Le candidat belge Eliot Vassamillet participera à la première demi-finale le 12 mai à Tel Aviv, indique songfestival.be.

Le tirage au sort des pays concourant lors des demi-finales a été effectué, lundi, à Tel Aviv où se déroulera le prochain concours de l'Eurovision. Trente-six pays participent aux premières manches du concours.

L'ordre de participation aux demi-finales n'a pas encore été établi et il ne le sera pas avant avril.

Le jeune Montois Eliot Vassamillet participera donc à la première demi-finale. Il a été choisi ce mois-ci par la RTBF et avait participé à la saison 7 du télécrochet du service public "The Voice".

L'ancien "talent" de l'équipe de Slimane interprétera pour l'occasion une chanson composée par Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe, qui avait déjà collaboré avec Blanche sur le titre "City Lights" pour l'Eurovision 2017.

Jusqu'à présent, la Belgique n'a remporté qu'une seule fois le concours en 1986 avec Sandra Kim et son titre "J'aime la vie". En 2003, le groupe Sanomi avait atteint la 2e place pour la Belgique et plus récemment, Loïc Nottet avait terminé 4e à Vienne en 2015.