Eurovision, J-1: 8 pays qui impressionnent... et la Belgique pas très loin du Top 10, selon les blogueurs (vidéos)

Présent à Lisbonne depuis une semaine avec la délégation belge, passionné d'Eurovision et créateur du blog www.eurovisionlovers.com, le journaliste spécialisé Vincent Bayer nous livre ses impressions sur les pays qui ont le plus impressionné blogueurs et médias présents lors des répétitions. Avec un premier constat: suite à la disparition des écrans LED ("restrictions budgétaires obligent"), les différentes délégations doivent rivaliser d'accessoires et d'astuces pour "compenser":

1°) Israël, le favori des bookmakers, en plein dans la culture "manga" C’est le cas d’Israël, LE grand favori des bookmakers, mais qui a un peu déçu les journalistes et blogueurs présents, selon notre consultant... justement à cause de sa débauche d’effets scéniques: "C'est trop chargé, trop kitsch, trop tout…" La mise en scène fait réfèrence à la culture manga. La chanteuse est entourée de deux grandes étagères remplies de "Maneki nekos" dorés (objet japonais représentant un chat qui agite le bras), les costumes sont aux couleurs des Télétubbies… "Tout ça détourne de la musicalité du titre, qui a pourtant un bon potentiel pour enflammer les dance-floors".

2) La Moldavie, la grande surprise: du vrai théâtre de boulevard Exactement à l'opposé d'Israël, Vincent Bayer présente la Moldavie comme "la grande surprise saluée unanimement par les journalistes et blogueurs présents" alors que les bookmakers s’en désintéressent quelque peu. La chanson? "Une sympathique rengaine pop avec des accents de culture locale, c’est agréable à écouter sans être exceptionnel". Mais elle est portée par une fantastique trouvaille scénographique: "Avec peu de moyens, les moldaves ont réussi à créer une vraie pièce de théâtre de boulevard de 3 minutes! Les trois chanteurs apparaissent et disparaissent, se croisent et se décroisent dans un incroyable imbroglio de fenêtres qui s’ouvrent et se referment. C’est frais, drôle et captivant, le public familial va adorer !"

3) La Norvège, "un produit marketing conçu pour plaire aux familles" Autre solide challenger selon Vincent Bayer: la Norvège. "Le chanteur Alexander Ryback a déjà gagné en 2009 et revient avec une chanson intergénérationnelle très fédératrice. La scénographie intègre des instruments en images animées, c’est frais, intemporel, simple et entrainant, les enfants comme les grands-parents vont s’y retrouver, c’est un produit marketing parfaitement conçu pour plaire aux familles".

4) La Suède "a sorti l'artillerie lourde" "Les pays nordiques ont une vraie culture de l’Eurovision et prennent l’événement très au sérieux, commente Vincent Bayer. C’est particulièrement le cas de la Suède qui, chaque année, sort l’artillerie lourde, et 2018 n’échappe pas à la règle. Le jeune chanteur danse comme un Dieu devant un dispositif de néons synchronisés avec ses pas, c’est radiophonique, bien chanté et visuellement très pro".

5) La Bulgarie: "des voix puissantes et des chanteurs charismatiques" La Bulgarie a formé un quatuor de chanteurs spécialement pour l’Eurovision... et ça fonctionne, visiblement: "Leur show à la fois sobre, moderne et prenant a conquis la salle de presse, confie Vincent Bayer. Musicalement c’est un peu soporifique, mais en live c'est largement compensé par la puissance des voix. Les harmonies sont très réussies et les 3 chanteurs et la chanteuse sont particulièrement charismatiques".

6) La Tchéquie: "un Justin Bieber qui a un peu déçu en live" La Tchéquie envoie un "Justin Bieber en herbe" que les bookmakers ont porté aux nues mais qui a quand même un peu déçu pendant les répétitions live, selon Vincent Bayer: "A son corps défendant, il a eu un souci pendant la première répétition lors d’une de ses ‘acrobaties’ et a dû passer un court séjour à l’hôpital. Depuis lors, il se ménage, d’où, sans doute, le côté moins impressionnant de ses prestations pour le moment. Mais ça reste un bon titre funk qui va ravir les plus jeunes générations".

7) L'Estonie "fait exploser les verres" L’Estonie aussi a particulièrement marqué les esprits à Lisbonne: "Il s’agit d’une très jolie chanteuse lyrique soprano qui fait exploser les verres de sa voix suraiguë. Elle est statique sur scène et arbore une robe disposée en corolle sur la scène et où sont projetées des images colorées tout au long de la chanson. Du plus que déjà vu à l’Eurovision, mais le grand public non averti va sans doute adhérer".

8) La France, très gros challenger avec un texte sur l'histoire vraie d'une enfant réfugiée Vincent Bayer voit enfin comme un très gros challenger la France. Le titre "Mercy" du duo " Madame Monsieur " passe d’ailleurs beaucoup sur les radios belges. "C’est un bon morceau électro-pop dans l’air du temps, efficace, qui reste en tête, au texte actuel et émouvant qui s’inspire de l’histoire vraie d’une enfant réfugiée. Une chanson forte qui se suffit à elle-même et ne nécessite pas de fioritures scéniques, ce que la délégation française a bien compris. Visuellement, c’est classe et beau, pile dans la veine de la "Nouvelle Eurovision"".

Et la Belgique? On parle de TOP10... Et la Belgique là-dedans? Selon Vincent Bayer, les médias présents à Lisbonne depuis une semaine "saluent la qualité vocale et musicale du titre, - souvent qualifié de ‘style James Bond’ - et la sobriété esthétique de la mise en scène. Très accessible et accompagnée d’une délégation flamande particulièrement ouverte et sympathique, la candidate belge a conquis les journalistes et blogueurs par son accessibilité". Les avis seraient néanmoins mitigés sur sa tenue de scène, une création atypique de la styliste belge Véronique Branquinho, une robe chasuble noire et semi-transparente, jalonnée de pois et de lignes verticales, portée au-dessus d’un pantalon noir. Les bookmakers placent actuellement notre candidate 12ème, "mais la presse présente à Lisbonne parle de ‘top 10’". Reste à passer le cap de la première demi-finale, "ce qui ne sera pas forcément facile vu que les plus gros challengers y sont présents… Mais on y croit !"