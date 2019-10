Eurovision: Hooverphonic représentera la Belgique

Le groupe Hooverphonic représentera la Belgique au concours Eurovision de la Chanson qui se tiendra en mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le talk-show Vandaag de la première chaîne de la VRT a annoncé la nouvelle. Le choix du candidat belge revenait cette année à la VRT.

Hooverphonic, ce sont des tubes comme Mad About You ou Eden. La chanson que le trio interprétera en mai ne sera dévoilée que vers février.

"On est très fiers, se réjouit Alex Callier, compositeur du groupe. Peut-être que certains trouvent que ce n’est pas évident que nous participions à un concours comme l’Eurovision, mais nous sommes très fans depuis l’enfance !" A quatre reprises, la VRT leur avait demandé d’y participer. "Cette fois-ci, nous avions la chanson, sourit le compositeur. On est un canon, mais sans boulet, ça ne va pas marcher ! On a besoin d’un tube instantané. Deux millions de personnes vont entendre la chanson, peut-être une fois, un soir. Et là, tu as besoin d’une chanson qui soit très universelle", affirme Alex Callier.

Notez que les demi-finales du concours Eurovision de la Chanson auront lieu les 12 et 14 mai prochains. La finale, ce sera le samedi 16 mai. Le tout retransmis en direct sur la Une télé.