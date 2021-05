Eurovision 2021 : Hooverphonic espère atteindre le top 5 ce samedi, l’Italie, la France et Malte favoris

Hooverphonic défendra les couleurs de la Belgique et affrontera 25 autres pays samedi soir lors de la finale du concours Eurovision de la chanson. À l’issue de ce show inédit, un seul candidat remportera le titre tant convoité de Gagnant et offrira l’opportunité, à son pays, d’organiser le Concours Eurovision de la chanson 2022 !

L’Italie et Måneskin, la France et Barbara Pravi et Malte et Destiny sont donnés favoris de la finale de l’Eurovision. Avec la chanson "The Wrong Place", la Belgique espère atteindre le Top 5 à l’Ahoy Arena de Rotterdam.

►►► À lire aussi : Eurovision 2021 : un titre co-écrit par Charles de The Voice pour représenter la Belgique

Le show fera donc son retour ce samedi mais des mesures sanitaires ont été prises pour éviter la propagation du virus. Les délégations sont par exemple testées plusieurs fois et ne sont autorisées à quitter leur hôtel que pour les répétitions et les représentations. Un membre du groupe islandais Daði og Gagnamagnið a néanmoins été testé positif.

Outre la Belgique, la Norvège, Israël, la Russie, l’Azerbaïdjan, Malte, la Lituanie, Chypre, la Suède et l’Ukraine ont également obtenu leur place pour la finale mardi, à l’occasion de la première demi-finale. Ces pays ont été rejoints jeudi par la Grèce, l’Albanie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie, le Portugal, l’Islande, Saint-Marin, la Finlande et la Suisse. Grâce à la victoire de Duncan Laurence en 2019, les Pays-Bas étaient déjà assurés d’une place en finale. La France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie étaient eux directement qualifiés.

Une finale avec sur scène Afrojack ou encore notre Sandra Kim

Le DJ/Producteur néerlandais Nick de Wall aka Afrojack assurera l’équivalent de la mi-temps du Super Bowl mais pour l’Eurovision. Un show spécial qui a notamment eu le droit à la présence de Justin Timberlake en 2016 et Madonna en 2019. Sandra Kim, seule et unique gagnante belge du Concours à ce jour, réinterprétera son titre "J’aime la vie" durant l’entracte de cette édition 2021, à l’occasion du 65e anniversaire du concours.

L’ordre de passage

Elena Tsagrinou et Chypre inaugureront la soirée avec "El Diablo", tandis que Hooverphonic sera le quatrième concurrent à se produire sur scène. Le groupe devait participer à l’édition 2020 avec "Release Me" mais le concours avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Hooverphonic avait obtenu la cinquième place de l’édition alternative en ligne.

1. Chypre 14. Moldavie 2. Albanie 15. Allemagne (Big Five) 3. Israel 16. Finlande 4. Belgique 17. Bulgarie 5. Russie 18. Lituanie 6. Malte 19. Ukraine 7. Portugal 20. France (Big Five) 8. Serbie 21. Azerbaijan 9. Royaume-Uni (Big Five) 22. Norvège 10. Grèce 23. Pays-Bas (Pays hôte) 11. Suisse 24. Italie (Big Five) 12. Islande 25. Suisse 13. Espagne (Big Five) 26. Saint-Marin

Comment voter pour la Belgique ?

Attention la Belgique ne peut pas voter pour la Belgique sauf si vous participez depuis un autre pays.

La dernière présence belge en finale remonte à 2017 avec Blanche et sa chanson "City Lights". Elle avait accroché la quatrième place. La Belgique a remporté le concours à une seule reprise, en 1986, grâce à Sandra Kim.