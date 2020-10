Eurovision 2021 : 41 pays participeront à l'Eurovision 2021 à Rotterdam

Le concours Eurovision de la chanson, qui se déroulera en mai 2021 à Rotterdam, compte 41 participants, ont annoncé lundi les organisateurs de l'événement. Tous les pays qui s'étaient inscrits à l'édition de cette année, annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, seront au rendez-vous en 2021.

Sur les 41 participants, 35 pays disputeront les deux demi-finales des 18 et 20 mai. Grâce à la victoire de Duncan Laurence en 2019, les Pays-Bas sont déjà en finale, avec les "Big Five" : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

"C'est fantastique que les 41 pays qui avaient prévu de participer cette année sont encore prêts à venir aux Pays-Bas en mai 2021", s'enthousiasme le producteur exécutif Sietse Bakker. "Ils sont confiants que notre pays sera, après l'annulation de l'édition de 2020, en mesure d'organiser avec succès le concours Eurovision de la chanson à Rotterdam l'année prochaine."

Selon M. Bakker, les équipes des organisateurs se démènent pour "offrir trois extraordinaires spectacles en direct, et ce malgré les temps difficiles". "Pour cela, nous travaillons actuellement sur un vaste protocole garantissant autant que possible la santé des employés, des participants, de la presse et des visiteurs", ajoute le producteur.

Les organisateurs de l'évènement avaient annoncé le mois dernier travailler sur quatre scénarios différents permettant le maintien de la prochaine édition, dont un concours sans public. Le déroulement de la 65e édition de l'Eurovision sera décidé au cours des premiers mois de 2021.

