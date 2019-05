Europacorp, la société de Luc Besson en procédure de sauvegarde

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES - Bande-annonce VOST - 14/05/2019 http://facebook.com/valerianlefilm #valerian Découvrez le clip vidéo d'Alexiane, "A Million on My Soul", extrait de la BO du film : http://bit.ly/2tenKqt VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES est le nouveau film de Luc Besson, adapté de la série de bandes dessinées de science-fiction de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières (Editions Dargaud) qui a inspiré une génération d'artistes, d'écrivains et cinéastes. Au 28ème siècle, Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.