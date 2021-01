Le réseau social conservateur Parler était hors service lundi, selon un outil de vérification en ligne, au lendemain de la décision d'Amazon de couper l'accès du réseau social à ses serveurs en raison de son incapacité à modérer les messages incitant à la violence.

Selon Down For Everyone Or Just Me, Parler est hors ligne depuis minuit (09H00 HB), ce qui laisse à penser que ses propriétaires n'ont pas été en mesure de trouver un nouvel hébergeur pour l'instant.