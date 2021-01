Etats-Unis : Lady Gaga chantera l'hymne national lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden

La chanteuse et actrice Lady Gaga interprétera l'hymne national américain mercredi, lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, a confirmé jeudi le comité organisateur au magazine Variety. Les habituelles festivités autour de l'événement, remisées cette année pour des raisons sanitaires et de sécurité publique, seront remplacées par une émission spéciale, "Celebrating America", diffusée après la prestation de serment de Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.

Le programme télévisé sera présenté par l'acteur américain Tom Hanks et comptera parmi les invités Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ou encore Jennifer Lopez.

Le comité d'investiture présidentielle a opté pour un programme diffusé simultanément sur toutes les grandes chaînes américaines et sur Internet principalement en raison de la pandémie de coronavirus.

La sécurité sera également renforcée, après l'assaut du Capitole américain par les partisans du président sortant Donald Trump.

La "parade virtuelle" devrait débuter à 11h30, heure locale (17h30 HB), tandis que l'émission sera retransmise vers 20h30 (02h30 HB).