Et si le Maroc participait à nouveau au concours Eurovision de la chanson?

En théorie, seuls les pays membres de l’UER participent à l’événement. Mais pour les 60 ans du concours, en 2015, l’Australie est invité . C’est la première fois pour un pays d’Océanie. Le Maroc, lui, est membre de l’UER. Et le pays a déjà participé, pour ceux qui s’en souviennent, en 1980. C’est la célèbre chanteuse marocaine Samira Said qui représente son pays et entonne "Bitaqat hob" ("message d’amour"). Ce jour-là, Samira Said (appelée Samira Bensaïd à l’époque) chante en caftan traditionnel vert accompagnée de quatre choristes. Le concours se déroule aux Pays-Bas. Mais pas de chance : le Maroc termine avant-dernier (sur 19) avec sept petits points. En tête, l’Irlande et Johnny Logan (qui remportera le concours une deuxième fois en 1987).

Samira Bensaïd represented Morocco at the 1980 Eurovision Song Contest in The Netherlands with the song Bitakat Hob

"Le Maroc est le seul pays à avoir participé une seule fois au concours de l’Eurovision, faisant sa seule et unique apparition en 1980. Il est également le seul pays africain à avoir participé au concours", expliquent les organisateurs sur le site Internet de l’Eurovision.

Jon Ola Sand, organisateur du concours pour l’UER s’est en tout cas déclaré récemment "favorable" au retour d’un pays d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Objectif : varier et diversifier le concours. Il a par ailleurs confirmé, comme l’écrit le site AD, des pourparlers avec le Maroc. "Jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu à dire non à un pays membre de l’UER qui souhaitait prendre part à l’événement", précise Jon Ola Sand. "Nous avons 41 participants pour l’édition 2020 et notre limite est de 44." Le magazine marocain Tel Quel a été plus loin et a contacté Karim Sbai, directeur de communication de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Mais la réponse officielle de ce dernier est évasive : "À mon niveau, pour le moment, je n’ai aucune information à ce sujet."

En tout cas, au Maroc, les médias locaux s’emballent déjà à l’annonce d’un éventuel retour du pays à l’Eurovision.

Le Maroc, unique pays d’Afrique à avoir pris part à l’Eurovision et unique pays arabophone. En 1977, la Tunisie avait failli participer au concours. Comme le Liban en 2005 avant un retrait en raison de la présence d’Israël.

Eurovision pour Europe ? Pas nécessairement. Israël est un participant régulier depuis les années 70 et peut se targuer d’avoir remporté le concours à quatre reprises : en 1978 (Izhar Cohen and The Alphabeta), en 1979 (Gali Atari et Milk and Honey), en 1998 (Dana International) et en 2018 (Netta). D’autres pays d’Asie concourent comme l’Arménie ou l’Azerbaïdjan.