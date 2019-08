Esperanzah ! démarre en douceur mais affiche déjà complet samedi

Feu! Chatterton - L'oiseau - 03/08/2019 NOUVEL ALBUM - L’OISELEUR : https://feuchatterton.lnk.to/LOiseleurYD Ecouter/télécharger L’OISEAU : https://feuchatterton.lnk.to/Loiseau EN CONCERT au Zénith de Paris le 24 janvier 2019 et en tournée dans toute la France : https://feuchatterton.fnacspectacles.com Un clip tourné en 16mm avec une Bolex réalisé par Victoria Lafaurie & Armand Penicaut. Produit et post-produit par B.O.X. Alice Grenier-Nebout est l’Envouteuse. La poupée a été conçue par Noemie Ferst & Benjamin Moreau, et cousue par Peggy Ferst. Directeur de production : Nicolas Trabaud 1er assistant mise en scène : Larry Ismail Chorégraphe : Georgia Ives Chef opérateur : Laetitia De Montalembert Assistant OPV : Charles Lesur Chef électricien : Maxime Leyvastre Styliste : Louise Mast C hef décoratrice & accessoiriste : Mégane Servadio Maquilleuse & coiffeuse : Djenete Bouadjadj Régisseuse : Arianne Perret Studio : Grandeville Studio Montage : Léa Hamadi & Victoria Lafaurie Étalonnage : Jade De Brito ---- Suivez-nous : • Instagram : https://instagram.com/feuchatterton • Facebook : https://www.facebook.com/feu.chatterton • Twitter : https://www.twitter.com/FeuChatterton • Site internet : http://www.feuchatterton.fr L’OISEAU Au bord de l’eau Un pigeon défunt Pour un oiseau Mais quelle drôle de fin Sur la plage échoue sans cesse Jeté par les vagues Echoue sans cesse Là-bas À présent l’orage dort sous la grève Tout gorgé d’eau le sable s’élève Puisse l’oiseau foudroyé Dans le creux de mes pas Reposer Viens-là Le soleil perce l’oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des aiguilles Une poupée vaudou Le soleil perce l’oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des aiguilles Une poupée vaudou Arrive-t-il d’un pays lointain Ce volatile au regard éteint ? Moi je le crois revenu Apeuré et nu Du fond de ma mémoire Rétive Alors du temps qui passe Je remonte le cours Jusqu’à l’impasse Où gisent mes amours Espérant trouver des plumes Un souvenir de plus Du pauvre oiseau Reconnu Le soleil perce l’oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des aiguilles Une poupée vaudou Le soleil perce l’oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des aiguilles Une poupée vaudou Viens que je te mette à l’abri Des longs doigts lumineux De l’astre enfantin qui appuie Sur les plaies de tes yeux Viens que je te mette à l’abri Des longs doigts lumineux De l’astre enfantin qui appuie Sur les plaies de tes yeux Pigeon de mon coeur Épine Tu es le remords Infatigable oiseau moqueur Pigeon de mon coeur Épine Tu es le remords Infatigable oiseau moqueur. Music video by Feu! Chatterton performing L’oiseau. (C) 2018 Barclay