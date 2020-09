Epic Games, créateur de Fortnite, veut faire vaciller le monopole d’Apple dans le monde du gaming mobile

C’est un combat de géants qui se déroule actuellement dans le monde du gaming mobile : la version mobile de Fortnite a récemment été exclue des stores iOS et Android, suite à la décision de son éditeur, Epic Games, de contourner le prélèvement de 30% d’Apple et Google sur toute transaction mobile dans les applications.

Ce n’est pas la première fois qu’Epic Games (détenu par le mastodonte chinois Tencent) vient titiller les GAFA sur leur terrain. A la sortie de Fornite sur mobile, Epic avait décidé dans un premier temps de ne pas rendre le jeu disponible sur Android via le Google Play store, mais via un téléchargement classique. Le studio de développement avait fait marche arrière, au bout de 18 mois, reprochant à Google de défavoriser les applications disponibles en dehors de leur store, via des "mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres de sécurité effrayantes et insistantes", ainsi que des "accords et transactions restrictives avec les fabricants et opérateurs."

Epic Games a donc remis une couche en cet été 2020, et attaqué Apple en justice quand celui-ci a retiré Fornite de son store lors de sa nouvelle mise à jour, qui permettait de contourner la commission de 30% sur les microtransactions. Pour Google, la situation est différente, vu que le téléchargement du jeu est possible sans passer par le store. Chose impossible sur l’OS mobile d’Apple.

Ces microtransactions (optionnelles et esthétiques, mais intégrées dans un game design qui pousse très efficacement le joueur à acheter) représentent un très gros revenu pour Tencent, et font de Fortnite le jeu le plus lucratif de ces dernières années : en 2019, il a généré pas moins de 1.8 milliards de dollars. Pas étonnant donc que Tencent souhaite faire baisser ces fameux prélèvements.