Entre la FIFA et l’éditeur de jeux vidéo EA Games, le divorce est proche : les jeux de football FIFA menacés ?

Il est une licence des jeux vidéo qui, chaque année, soulève un vent de passion du côté des accros au football (virtuel ou non) : FIFA. Chaque année, des files d’attente s’allongent devant les revendeurs de jeux vidéo pour obtenir le dernier opus de ce jeu de football, portant le nom de la fédération sportive organisatrice (notamment) des coupes du monde. Presque chaque année, il est le jeu vidéo le plus vendu en France, et en Europe ; (aux États-Unis, où la culture du "soccer" est différente le jeu se place plutôt dans un bon Top20, et au Japon, où la culture vidéoludique est très particulière, il a relativement peu succès et se place au-delà du top50). Les ventes auraient rapporté près de 20 milliards de dollars à Electronic Arts depuis le lancement de la licence, début des années 90. Mais ce jeu très lucratif pourrait peut-être changer de nom, au-delà de la coupe du monde au Qatar en 2022.

Les droits de licence doublés

FIFA est une manne financière énorme à la fois pour EA games, qui l’édite, mais aussi pour la Fédération internationale de Football association, qui touche une coquette somme de 150 millions de dollars chaque année pour l’utilisation du nom FIFA, et du logo, et des droits sur la Coupe du monde lors des éditions spéciales. Selon le NYT, ce serait l’accord commercial le plus important pour la FIFA. Mais ces dernières semaines, l’accord entre l’éditeur vidéoludique et la fédération sportive vacille : cette dernière chercherait, rapporte le New York Times, à doubler cette somme. Ce qui reviendrait, pour EA games, à devoir verser près d’un milliard de dollars tous les quatre ans (à chaque Coupe du monde donc).

Peu enclin à devoir encore plus mettre la main au portefeuille, l’éditeur, dans un communiqué publié récemment, a donc annoncé "qu’ils exploraient l’idée de renommer leurs jeux de football. Cela signifie que nous réexaminons notre accord de droits de dénomination avec la FIFA, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football." Mais l’objet de cette bisbrouille entre les deux parties n’est pas seulement financier, ce sont également les termes de l’accord qui font l’objet de débat. Toujours selon nos collègues américains du NYT, FIFA voudrait limiter ces droits au simple développement du jeu vidéo, tandis qu’EA voudrait pouvoir les utiliser pour d’autres activités dans l’écosystème vidéoludique, comme la revente de moments forts via les NFT, ces certificats qui permettent de posséder des objets numériques, déjà utilisés par la NBA.

►►► Les NFT expliqués aux "moldus" : comment fonctionnent ces singuliers certificats d’objets numériques ?

FIFA veut diversifier ses partenariats

Ce 18 octobre, la FIFA s’est elle aussi exprimée dans un communiqué, disant que sa marque "FIFA" "ne devrait plus dépendre d’une seule partie contrôlant et exploitant l’ensemble des droits" dans le "secteur du divertissement électronique. En d’autres mots, la FIFA veut diversifier ses partenaires dans le secteur vidéoludique, tant du côté du développement que de l’esport, afin d’exploiter au maximum le filon. Selon le site français spécialisé Gamekult, FIFA s’engage à toujours organiser des tournois esport, en souhaitant que "le chevauchement entre ses compétitions virtuelles et réelles devrait être davantage exploité".

Pour l’instant, rien n’est encore confirmé, mais vu la manière dont chaque partie avance ses pions, il est fort probable qu’EA games continue sa licence lucrative sous un autre nom, tandis que de nouveaux jeux vidéo et tournois exploitant la marque FIFA voient le jour dans les prochaines années. Concrètement, les jeux EA games continueraient de proposer les différents clubs et championnats de football qui ne sont pas liés à la FIFA, c’est uniquement l’édition spéciale Coupe du monde, telle qu’éditée actuellement, qui est menacée d’extinction.