Entre bugs techniques, crunch et hypersexualisation aberrante, Cyberpunk 2077 déçoit

Depuis plusieurs jours, l’univers des gamers est en ébullition totale : Cyberpunk 2077, un des jeux vidéo les plus attendus des dernières années est enfin sorti ce 10 décembre 2020 (après avoir été reporté quatre fois). Avec une stratégie marketing extrêmement bien ficelée, le studio de développement CD Projekt a magnifiquement créé la hype autour de ce jeu présenté comme un énorme RPG en monde ouvert, dans un univers (évidemment) cyberpunk. A tel point que le studio gagne 50% de sa valeur en bourse en une année (pour atteindre 9 milliards juste avant la sortie du jeu, puis 7.3 milliards juste après, mais on va y revenir) et a réussi à convaincre 8 millions de gamers de précommander le jeu . Peu de studios ont réussi cet exploit.

Mais alors que les premiers tests des journalistes et steamer tombent, quelques jours avant la date de sortie officielle, tout ce beau vernis commence à craqueler. Victime de ses ambitions, le studio semble avoir sacrifié son jeu (ses joueurs et ses employés) sur l’autel des enjeux financiers. Les premiers tests (uniquement sur PC, ce qui n’est jamais bon signe), faisaient état de nombreux bugs, tels que des comportements erratiques de "personnages non-jouables" (PNJ dans le jargon, en gros tous les personnages que le joueur n’incarne pas, qu’il croise dans l’univers du jeu), des objets apparaissant de manière aléatoire et n’ayant aucun rapport avec la scène (par exemple, des mini-arbres flottant en plein milieu urbain), et ainsi de suite. Rarement, un jeu issu d’un gros studio de jeu vidéo n’est sorti aussi buggé. Si les principaux médias jeux vidéo font facilement l’impasse sur ces soucis (qui peuvent être réglés, à terme, par des mises à jour du jeu), et donnent des notes bonnes à très bonnes au jeu, des voix discordantes se font déjà entendre, et expriment une grande déception face à un jeu qui ne remplirait pas ses promesses. C’était sans compter la sortie officielle, qui dévoile le jeu sur les consoles PS4 et Xbox One. Là, on se retrouve face à un plantage complet. Le jeu est quasiment injouable, tellement il n’est pas optimisé pour des machines bien moins puissantes que les ordinateurs de gaming actuels : temps de chargement interminables, rendu médiocre, graphisme extrêmement dégradé par rapport à la version PC, objets et personnages n’apparaissant pas,… A tel point que les journalistes gaming supplient les joueurs de ne pas acheter la version console. D’où cette chute en bourse peu étonnante pour le deuxième plus grand studio de jeu vidéo en Europe (juste après Ubisoft).

Grandeur (et décadence ?) d'un colosse polonais

Si vous êtes peu familier des jeux vidéo, il est peu probable que vous en ayez entendu parler du studio polonais CD Projekt, mais il est plus probable que vous connaissiez la série "The Witcher", produite par Netflix.

"The Witcher" (ou "Le Sorceleur") est à l'origine une saga littéraire, écrite par l'auteur polonais Andrzek Sapkowski, surtout connue dans les pays de l'Est... jusqu'à ce qu'un studio tout juste né décide d'en faire une trilogie sous forme de jeu vidéo, entre 2007 et 2015. C'est ainsi que le sorceleur Geralt de Rive devint un personnage connu au-delà de l'Europe de l'Est. Vu le succès phénoménal du jeu (tout particulièrement le dernier et troisième opus), une société telle que Netflix se soit emparé de cette histoire pour la faire vivre sur petit écran. Les influences du jeu vidéo sur la série sont d'ailleurs très nombreuses.

C'est cette trilogie qui propulsera CD Projekt parmi les plus grands studios de jeu vidéo, tant la qualité narrative de The Witcher 3, la profondeur du personnage de Geralt, et son gamedesign sont d'une qualité impressionnante. Après un tel succès critique et commercial, CD Projekt était donc attendu au tournant. Et les Polonais ont décidé de jouer leur atout en présentant Cyberpunk 2077 comme le jeu d'une nouvelle génération.

CD Projekt est un peu l'illustration parfaite de l’essor des jeux vidéo ces dix dernières années, tant du bon que du mauvais côté. Car si les qualités des jeux développés par le studio ne sont plus à démontrer, du côté des conditions de travail, c'est moins reluisant. Tout comme d'autres studios produisant des jeux à gros budget, comme Epic Games (Fortnite) Rockstar (Red Dead Redemption) ou Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), CD Projekt a été pointé du doigt pour faire subir un crunch à ses équipes de développement. C'est-à-dire, un certain temps avant la sortie d'un jeu, pousser (de manière directe ou indirecte) les employés à faire de nombreuses heures supplémentaires afin de finir le jeu dans les temps, quitte à créer des conditions de travail difficilement soutenable.

Le crunch est un fonctionnement qui a longtemps été ancré dans le milieu du jeu vidéo, mais qui, heureusement, ces dernières années, est de plus en plus dénoncé, alors que l'industrie voit enfin naître des syndicats capables de défendre les droits des travailleurs. Lors du développement de Cyberpunk, les deux fondateurs du studio promettent de mieux prendre soin de leurs employés. Force est de constater, qu'après quatre report de date de sortie du jeu, Marcin Iwińskis et Adam Badowski n'ont pas du tout tenu leur promesse. Certains parlant même d'une "marche de la mort" pour les développeurs, tellement ce crunch a duré longtemps... pour au final donner naissance à un jeu qui méritait amplement encore de nombreux mois de développement. Et de peut-être faire de Cyberpunk 2077 un étendard de la lutte contre le crunch.

Aux côtés de ces problèmes techniques et humains, plusieurs journalistes, streameurs et Youtubeurs n'ont pas caché leur déception face à ce qui devait être un "The Witcher" amélioré version cyberpunk. Sans nier les qualités graphiques du jeu, plusieurs d'entre eux parlent d'une réelle régression en termes de qualité narrative et de gameplay. Alors que le combat pour une meilleure représentation des femmes dans les jeux vidéo est flamboyant depuis plusieurs années, Cyberpunk 2077 semble appartenir à une génération de jeux vidéo du début des années 2000, pensés pour exciter les instincts sexuels primaires d'ado pré-pubères. Si la violence et le sexe sont généralement des éléments centraux de l'univers cyberpunk, le jeu n'offre aucune réflexion à ce sujet, se contentant de simplement d'en faire de simples éléments de jouissance vidéoludique brute. En témoignent ces milliers de godemichets disséminés dans l'univers, que le joueur peut récolter à sa guise.