"Enfant de l'année": le Time Magazine met à l'honneur une jeune scientifique de 15 ans

Elle a 15 ans et se trouve déjà à la Une du magazine américain Time qui a décidé, à partir de cette année, de mettre à l'honneur les nouvelles générations. Gitanjali Rao,a 15 ans et vit dans le Colorado.

Interrogée via Zoom par Angelina Jolie, elle se confie au magazine. Dans une longue interview, elle revient sur ses projets: la lutte contre le cyberharcèlement, contre l'addiction aux opioïdes ou les problèmes liés à la contamination de l'eau potable, le tout grâce à la science et aux nouvelles technologies.

"Mon objectif quotidien était de rendre les personnes heureuses. Rapidement, cela s'est transformé en: 'Comment pouvons-nous apporter de la positivité et de la communauté à l'endroit où nous vivons?' Et puis, en deuxième ou troisième année, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser la science et la technologie pour amener le changement dans la société". A l'âge de dix ans, Gitanjali savait déjà qu'elle voulait travailler dans le domaine scientifique.